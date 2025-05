Calcio: soldi per giocare in serie C. E la Vis Pesaro sospende il suo Ds. Il comunicato

Ha destato parecchio scalpore e fatto molto discutere il servizio mandato in onda da “Le Iene” e che ha visto come protagonista l’ex calciatore anche della Nazionale Italiana Salvatore Bagni (a capo di ua agenzia di scouting calcistico), nel quale viene fuori lo spaccato di un calcio assai discutibile fatto di promesse per arrivare al professionismo in cambio di un contributo economico. A farne le spese, per il momento, è stato il direttore della Vis Pesaro Michele Menga, sul quale è intervenuta pesantemente la sua società con una decisione netta.

Il comunicato

“In merito al servizio andato in onda nella trasmissione “Le Iene” in data 13/05/2025, la VIS PESARO 1898 intende esprimere la propria posizione.

La società si dichiara totalmente estranea ai fatti riportati nel corso del servizio televisivo e respinge con fermezza ogni tentativo di accostare il proprio nome a vicende di cui è completamente estranea.

La VIS PESARO 1898, ritenendo gravemente lesiva la rappresentazione offerta, ha disposto la sospensione del Direttore Sportivo Michele Menga ed ha disposto accertamenti al fine di valutare l’eventuale coinvolgimento dello stesso nelle vicende millantate dal Sig. Salvatore Bagni e disporre conseguentemente ulteriori provvedimenti. La Società sportiva si riserva di tutelare la propria immagine e reputazione nelle sedi più opportune, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni“.