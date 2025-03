Calcio maxi squalifica per l’ex Reggina Roberto Stellone. Le motivazioni

Fino al momento un grande campionato per la sua Vis Pesaro, in piena zona play off

Una stagione al di sopra delle attese per la Vis Pesaro allenata da Roberto Stellone. Il tecnico, dopo averla salvata lo scorso anno vincendo lo spareggio play out, ha ottenuto un importante rinnovo di contratto e in questo campionato sta sorprendendo tutti con la sua squadra attualmente collocata al quinto posto della classifica in piena zona play off. Ma in occasione dell’ultima gara giocata in casa contro il Gubbio, l’ex giocatore e allenatore della Reggina è stato espulso, con conseguenze pesantissime:

La squalifica e la motivazione

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

A) in quanto, a seguito di un richiamo proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro; dopo il provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco avvicinandosi in maniera minacciosa all’Arbitro e proferendo nei suoi confronti ulteriori frasi irriguardose e offensive. Rientrava nuovamente sul terreno di gioco per la terza volta continuando a protestare e proferire frasi irriguardose; veniva poi allontanato da un dirigente della propria squadra;

B) durante l’intervallo, entrava negli spogliatoi impartendo istruzioni tecniche alla propria squadra nonostante il provvedimento di espulsione (r. Arbitrale, r. proc. fed.).