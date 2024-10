Calcio – Ternana, le valutazioni di Bandecchi anche su Gallo

Una stagione soprattutto in questa seconda parte assai deludente. Investimenti pesanti, rinnovi di contratto recenti compreso quello del tecnico Gallo, con il presidente della Ternana Bandecchi che in questi giorni di sosta starebbe pensando ad un possibile cambio tecnico. Lo scrive il portale alfredopedulla.com che parla anche del possibile sostituto:

“Bandecchi non è soddisfatto del lavoro dell’allenatore Gallo e del direttore sportivo Leone, pensa di aver messo a disposizione uomini e budget senza un ritorno adeguato. Ma in questo momento è soprattutto Gallo a rischiare, in attesa di una decisione definitiva che potrebbe arrivare presto. Sullo sfondo il profilo di Andrea Sottil e soprattutto la necessità di Bandecchi di approfittare di questi giorni di sosta del campionato per un piano definitivo che possa salvare una stagione fin qui deludente“.