Calcio: il secondo posto, la vittoria all’ultimo respiro, l’esonero. Catania-Toscano è rottura

L’esperienza di Mimmo Toscano sulla panchina del Catania è stata una montagna russa di emozioni, con un inizio esaltante seguito da un girone di ritorno deludente che ha portato all’esonero del tecnico reggino. Un’avventura segnata da risultati altalenanti, ma anche da numerosi fattori esterni che hanno influenzato il cammino della squadra.

Un inizio da sogno

La prima parte della stagione aveva fatto sognare i tifosi rossoazzurri. Il Catania aveva conquistato la vetta della classifica con un gioco piacevole e due vittorie fondamentali al Massimino contro Salernitana e Benevento. I rossoazzurri sembravano inarrestabili, con una solidità difensiva che faceva ben sperare per il prosieguo del campionato. La squadra sembrava finalmente pronta per un ritorno in Serie B dopo anni di difficoltà e il tecnico Toscano l’uomo giusto, viste anche le sue precedenti esperienze e tante promozioni alle spalle.

La crisi e gli infortuni

Purtroppo, il cammino di Toscano e del Catania non è stato così lineare. Con il passare dei mesi, il meccanismo della squadra ha iniziato a incepparsi. Il girone di ritorno è stato ben lontano dalle aspettative iniziali, con il rendimento della squadra che ha registrato una flessione. A complicare le cose, una lunga lista di infortuni che ha colpito alcuni dei giocatori più importanti, mettendo a dura prova la rosa a disposizione dell’allenatore.

La mancanza di una continuità di risultati, unita a prestazioni opache, ha iniziato a sollevare le prime perplessità tra i tifosi, che hanno cominciato a criticare il gioco troppo difensivo proposto dal tecnico.

La decisione, l’esonero

Le prime vere contestazioni nei confronti di Toscano sono arrivate dopo una serie di passi falsi e pareggi inaspettati contro squadre di bassa classifica. Il Catania ha faticato a vincere anche contro avversari sulla carta abbordabili e i risultati si sono fatti più altalenanti, con la vetta sempre più lontana, diventata irraggiungibile dopo il solo punto conquistato negli scontri diretti ravvicinati contro Salernitana e soprattutto Benevento.

L’ultima vittoria con l’Altamura e il secondo posto in classifica consolidato non sono stati sufficienti a calmare le critiche, fino a portare alla decisione di oggi, l’esonero nonostante un contratto ancora lungo e prolungato proprio in questa stagione. La fine dell’esperienza di Toscano a Catania segna certamente uno stop inaspettato nella carriera del tecnico reggino, ma anche per una società che aveva puntato su un allenatore abituato a vincere soprattutto in serie C.