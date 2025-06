Calcio, Triestina: con l’investitore norvegese, tifosi più tranquilli

La Triestina ha annunciato il rinnovo del contratto al direttore sportivo Daniele Delli Carri che resterà in carica anche per i prossimi due anni. Un altro segnale significativo dopo l’investitore norvegese, che potrebbe aver messo la parola fine alle problematiche vissute dalla società fino alle ultime ore in cui si è dovuto procedere alla presentazione dei documenti per l’iscrizione al prossimo campionato. La Triestina inizierà il nuovo campionato con nove punti di penalizzazione.

“Ora l’attesa è rivolta soprattutto a conoscere il nome dell’investitore norvegese che, stando a voci insistenti provenienti dalla piazza giuliana, dovrebbe entrare a breve in società e avrebbe contribuito al pagamento degli stipendi dei tesserati. L’imprenditore provvederebbe inoltre alla ricapitalizzazione necessaria per l’avvio della prossima stagione per un totale di cinque milioni di euro“. Così scrivono i colleghi di TMW.

Detto questo è sempre bene attendere l’esito dei controlli da parte della Covisoc, anche se in casa Triestina sembrano tutti adesso molto più tranquilli.