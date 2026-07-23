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Santo Stefano in Aspromonte, presentato il cartellone di eventi ‘Estate – Autunno 2026’

Un programma pensato per cittadini e turisti con oltre 100 tra eventi e manifestazioni da luglio a novembre nei tre borghi aspromontani

23 Luglio 2026 - 09:48 | Comunicato Stampa

Santo Stefano in Aspromonte

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte è lieta di presentare il ricco cartellone di eventi per l’Estate – Autunno 2026, un programma pensato per cittadini e turisti che animerà il paese da luglio a novembre.

Un’estate diffusa, che mette insieme identità e accoglienza, con cinque anime: cultura, sport, lettura, musica e gastronomia. Un calendario costruito dagli amministratori con il coinvolgimento delle associazioni locali, per valorizzare il borgo, le sue frazioni e il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Gli appuntamenti dell’Estate – Autunno 2026

Tra gli appuntamenti più attesi:

  • la storica Marcialonga di Gambarie;
  • la sagra dei maccheroni e del gelato;
  • l’imperdibile Pinetina Night;
  • la rassegna “Gambarie da leggere”:
  • i tornei sportivi;
  • la veneggiata sulla diga del Menta;
  • la Festa della Bandiera;
  • il grande concerto di Fabio Rovazzi a Santo Stefano.

L’animazione non si esaurirà con la stagione estiva. Da settembre a novembre prenderà avvio la parte dedicata alle sagre, con cadenza settimanale.

L’attesissima Ottobrata – XI Edizione, e ancora due appuntamenti cardine della nostra tradizione: la Sagra dei Funghi a Gambarie in due diversi fine settimana e Saperi e Sapori d’Aspromonte a Mannoli, celebrazione delle eccellenze del sottobosco, e la nuova introduzione “Benvenuto Autunno” di Gambarie.

Le parole del sindaco Malara

“Abbiamo inteso delineare un programma che fosse al contempo attrattivo e profondamente radicato nella nostra identità, quella di una comunità viva, fiera e ospitale”.

Queste le parole del sindaco Malara, che invita turisti e visitatori a vivere l’estate in Aspromonte, per godere di un programma ricco e variegato, oltre 100 gli eventi e le manifestazioni previste, nei tre borghi aspromontani.

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Per scaricare il programma nel formato .pdf, cliccare sul seguente LINK.

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Santo Stefano in Aspromonte Cultura
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