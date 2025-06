Calcio: udienza del Brescia alla Corte Federale D’Appello. La decisione di Cellino

Intanto la sindaca Castelletti sta cercando soluzioni per ripartire dalla C

A Brescia si sta cercando di conservare il professionismo attraverso l’iniziativa della sindaca Laura Castelletti che ha convocato i tre presidenti di Ospitaletto, Feralpisalò e Lumezzane alla ricerca di dispinibilità per un cambio di denominazione. Il resoconto su Gazzetta.it:

“Novanta minuti. Come una partita. Tanto è durato il vertice sul futuro del Brescia tra il Comune e i presidenti dei club bresciani di Serie C. Sul tavolo il destino della squadra della città dopo che il mancato pagamento di stipendi, contributi e ritenute deciso da Massimo Cellino l’ha condannata all’esclusione dal prossimo campionato. “Dal presidente Pasini ho avuto serietà e disponibilità a valutare un percorso che prevede anche altre tappe. A noi interessa dare un futuro al calcio a Brescia”, ha detto al termine dell’incontro la sindaca Laura Castelletti, indicando nel patron della Feralpisalò il frontman del nuovo corso. Per un cambio di sede e denominazione del club c’è tempo fino al 15 luglio. “Ho trovato tre interlocutori disponibili – ha proseguito la prima cittadina – Abbiamo avuto un confronto diretto e franco”. A tal proposito, il Lumezzane con un comunicato firmato dallo stesso presidente Caracciolo in tarda serata ha già fatto capire che si sfila dall’ipotesi di “salvare” il Brescia: “Noi del club, gli imprenditori del Cda del Lumezzane e i professionisti locali che ci assistono, abbiamo tutti preso un impegno reciproco con la comunità locale che è ancora solo agli inizi e che dobbiamo fare di tutto per portare a termine. Ci stiamo tutti impegnando al massimo delle nostre forze per onorare questo impegno, senza distrazioni“.

Intanto per oggi è prevista l’udienza presso la Corte d’appello federale contro la penalizzazione costata la retrocessione il 29 maggio. Cellino ha deciso di rinunciare al ricorso: non impugnerà la sentenza, ma l’udienza è ugualmente fissata.