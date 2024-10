Calcio, Vibonese: ufficializzati direttore sportivo e allenatore

Riparte un nuovo capitolo per la Vibonese. Una rivoluzione totale del comparto dirigenziale e tecnico con il patron Pippo Caffo che ha già rilanciato in fatto di ambizioni. Presentati direttore sportivo e tecnico:

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato l’incarico di Direttore sportivo ad Ettore Meli e quello di allenatore della Prima Squadra a Michele Facciolo.

Calabrese, classe 1964, per Facciolo è un gradito ritorno a Vibo Valentia avendo guidato la prima squadra rossoblù al fianco di Giocomo Modica per due stagioni e la formazione Primavera per un anno, dove si è distinto per aver curato e lanciato nel calcio dei grandi diversi talenti. Nel suo curriculum altre panchine in piazze importanti come Messina e Cava dei Tirreni. Prima volta a Vibo e in Calabria, invece, per il neo Ds Ettore Meli tra gli artefici del cosiddetto “miracolo Sant’Agata” per piazzamenti conquistati e valorizzazione della rosa. Completano lo staff tecnico il preparatore dei portieri Salvatore Periti, il collaboratore tecnico Francesco Camillo, il match analyst Antonio Greco ed il preparatore atletico Manuel Gallelli. Meli e Facciolo saranno presentati ufficialmente alla città e alla stampa in una apposita conferenza stampa programmata nei prossimi giorni“.