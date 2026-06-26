Calcio: la Vibonese cambia proprietà. Attesa per il nuovo organigramma. Il comunicato

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica ufficialmente l’avvenuto passaggio della quota di maggioranza societaria, pari al 60%, alla cordata imprenditoriale guidata da Cosimo Vullo, che assume così il ruolo di nuovo socio di maggioranza del sodalizio rossoblù.

Nelle prossime ore i soci si riuniranno per definire il nuovo organigramma, con la nomina della presidenza e delle cariche operative: la composizione completa dei quadri dirigenziali sarà comunicata al termine dei lavori.

Un ringraziamento sincero va al Gruppo Caffo e al socio Pippo Caffo, per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni ai colori rossoblù. La continuità garantita nei mesi più delicati ha permesso alla squadra di portare a termine il campionato e di conquistare la salvezza sul campo: un patrimonio di valori a cui la nuova proprietà intende dare pieno seguito.

Un pensiero di gratitudine va inoltre al commissario ad interim Rino Putrino, per il lavoro svolto con dedizione nella gestione di questa delicata fase di transizione, e al Sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, per la vicinanza e l’attenzione riservate al sodalizio rossoblù, così come a tutti i soci di minoranza, che con il loro sostegno hanno contribuito a tutelare la stabilità e la continuità del Club. In questa fase di transizione, la Società è impegnata nel saldo delle pendenze economiche relative alla stagione appena conclusa, passaggio necessario per chiudere l’annata e procedere con regolarità all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Sul piano tecnico, il primo tassello del nuovo progetto è già stato definito: la Società ha individuato il nuovo Direttore Sportivo, figura prioritaria attorno alla quale costruire l’intera programmazione sportiva e le successive operazioni di mercato. Il nome sarà ufficializzato al termine dei lavori per la composizione del nuovo organigramma”.

fonte: US Vibonese Calcio