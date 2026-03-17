Calcio: straordinario Vicenza, conquista la B con sei giornate di anticipo

Il Vicenza è ufficialmente promosso in Serie B dopo quattro anni di attesa. La squadra allenata da Fabio Gallo (seconda promozione consecutiva dopo quella con l’Entella) batte 2-1 l’Inter U23 e conquista il pass per la categoria superiore con ben sei giornate di anticipo, dominando il Girone A di Serie C.

Il match si sblocca alla mezz’ora con un gol di Capello. Nella ripresa, il raddoppio arriva grazie a Stuckler, che mette al sicuro il risultato. L’Inter reagisce con Kamate, che accorcia le distanze, ma non basta per cambiare le sorti della partita.

La festa esplode allo Stadio Menti, il Vicenza raggiunge quota 78 punti in classifica, lasciando l’Union Brescia a 58 quando mancano solo sei giornate al termine del campionato. Una promozione meritata per la squadra, che ha dominato il girone e chiuso la sua stagione con l’ennesimo successo.