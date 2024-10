Calcio, Zichella: ‘Reggina vera sorpresa, merita la B’

Ai microfoni di tuttoC è intervenuto l’ex tecnico del Teramo Giovanni Zichella, riguardo le decisioni prese dall’Assemblea ed i meriti di un campionato che non si è potuto concludere “Per Monza, Reggina e Vicenza, la promozione in B è meritata. I brianzoli hanno una rosa nettamente superiore agli avversari, i veneti hanno una buona squadra con l’aggiunta di un allenatore esperto mentre i calabresi sono stati la vera sorpresa. Sulla carta non erano i più forti, nel loro girone mi vengono in mente squadre come Bari, Ternana e Teramo”.

