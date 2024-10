Calciomercato: grandi acquisti per Monza e Ternana, primi avversari della Reggina

Dopo un inizio timido, entra nel vivo anche il calciomercato di serie B. Soprattutto chi ha disponibilità economiche maggiori rispetto alle altre, sta piazzando colpi molto interessanti. E’ il caso delle prime due avversarie della Reggina, entrambe e consecutivamente al Granillo, parliamo di Monza e Ternana.

Per Stroppa interventi mirati su un gruppo già forte

La compagine brianzola, che nei prossimi venti giorni dovrà piazzare circa otto giocatori in esubero, ha fino al momento realizzato una campagna acquisti molto interessante e diversa rispetto a quella della scorsa estate. Interventi mirati a rinforzare un organico già fortissimo, questi i colpi fino al momento: Brescianini (c, Milan. Prestito); Di Gregorio (p, Inter. Prestito); Siatounis (c, Sampdoria); Valoti (c, Spal. Prestito); Mazzitelli (c, Sassuolo); Pirola (d, Inter. Prestito); Caldirola (d, Benevento); Pedro Pereira (d, Benfica), Ciurria (a, Pordenone). L’Ad Galliani ha già anticipato altri interventi in entrata.

Le ambizioni della neopromossa Ternana

Sempre ambizioso il presidente della Ternana Bandecchi anche se, in questi anni, ha imparato a gestire soprattutto le dichiarazioni pubbliche e nonostante un organico di livello, mantiene comunque un profilo basso. Già a disposizione di Lucarelli l’attaccante Pettinari, a lui si sono aggiunti Agazzi, Ghiringhelli, Mazzocchi, Capone, Capanni e Sorensen. Ma il meglio sta per arrivare con il doppio colpo direttamente da Brescia, quindi il bomber Alfredo Donnarumma, richiesto anche in serie A ed insieme a lui l’esterno Martella, mentre dal Teramo Salim Diakite. E non è ancora finita.