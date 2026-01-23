Calciomercato: l’Athletic Palermo ci crede e sta per chiudere per un nuovo attaccante

Lo ha dichiarato di recente il tecnico Ferraro e non potrebbe essere diversamente. L’Athletic Palermo, in testa alla classifica e reduce da quattro vittorie consecutive, vuole e crede di poter arrivare fino in fondo nonostante da matricola sia partito con altri obiettivi.

Oggi la squadra è quella che probabilmente gioca il calcio migliore anche per continuità, vola sulle ali dell’entusiasmo e ha quella serenità necessaria per proseguire il suo cammino. Domenica sul campo della Nuova Igea c’è una delle prove verità perchè dovesse uscire imbattuto o addirittura vincente, potrebbe davvero dare un segnale forte al campionato.

Intanto il suo grande ed esperto dirigente Perinetti ne vuole dare uno sul mercato di segnale perchè secondo quando riferiscono i colleghi di seried24, l’Athletic Palermo sarebbe vicinissimo a Gabriel Rafele, attaccante classe 2005. Il calciatore ha vestito la maglia del Ragusa nella prima parte di stagione.