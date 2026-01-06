Calciomercato: i quattro nomi per l’attacco lanciati da Alfredo Pedullà

Ormai non si parla d’altro in città. Arriva l’attaccante e quando arriva l’attaccante. La Reggina ha sondato veramente tanti profili e sapendo di non poter sbagliare continua la sua ricerca. Tanti i nomi venuti fuori tra interessi reali e non. Oggi l’esperto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà ne lancia addirittura quattro: “Reduce da sei vittorie consecutive, la Reggina è risalita prepotentemente nel girone I di Serie D e non ha smesso di pensare all’attaccante. Ci possono essere novità nelle prossime ore, il club cerca un profilo importante. In cima alla lista c’è Angelo Guida, classe 2002 della Cavese, ma occhio anche a Youssouph Ceikh Sylla, classe 1998, in uscita da Foggia. Valutazioni in corso anche su Jerry Mbakogu del Gela e Matteo Panattoni di proprietà del Livorno“.