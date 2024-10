Calciomercato: anche l’Avellino guarda in casa Reggina. Una sorpresa in uscita?

In realtà nell’elenco degli incedibili fatto dal Ds Taibi, il nome del difensore centrale Davide Bertoncini non figurava. Ma per tanti e viste le grandi qualità messe in evidenza nello scorso campionato, il difensore insieme a Loiacono e Rossi rappresenta uno dei punti di forza del reparto arretrato. Potrebbe non essere così viste le ultime voci di calciomercato e più precisamente quanto pubblicato dai colleghi di tuttoavellino.it:

“Salvatore Di Somma e Piero Braglia guardano con attenzione al mercato in uscita della Reggina, che dovrà piazzare una dozzina di calciatori in esubero. Uno di questi è il difensore Davide Bertoncini, per il quale l’Avellino si è portato in vantaggio sulle altre pretendenti. Oggi è in programma un incontro tra Di Somma e il diesse amaranto Taibi, al quale è stato chiesto pure l’attaccante Simone Corazza, corteggiato anche da Modena e Bari, decisamente favorite sull’Avellino“.