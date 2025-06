Calciomercato: dopo l’addio alla Reggina, per Barranco c’è la fila

L’accordo verbale, poi l’incontro, lo scontro e l’addio. In breve è questo quanto accaduto tra l’attaccante Barranco e la Reggina, il quale dopo essere grande protagonista in stagione soprattutto nel girone di ritorno, era stato inserito nel gruppo base per la costruzione del nuovo organico. Con l’uscita di Barranco dovranno essere almeno due gli attaccanti che la società amaranto dovrà consegnare a Trocini e non due qualunque.

Leggi anche

Nel frattempo sull’argentino, che aveva già diversi corteggiatori, si sono fiondate diverse squadre. C’è sempre la sua ex Folgore Caratese che spera di riportarlo a casa, poi Nissa anche se i siciliani si sono mossi su altri fronti e adesso si aggiungono Scafatese, l’Aquila e Nocerina. Quest’ultima sta costruendo una vera e propria corazzata essendosi già assicurata Vacca e Aliperta dalla Scafatese, dalla serie C l’attaccante Giannone e dal Casarano, promosso in Lega Pro, il difensore Morales.