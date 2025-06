Calciomercato Reggina: adesso i calciatori di livello che servono sono nove, forse dieci…

Non è una provocazione, ma una sorta di continuazione rispetto a quanto si scriveva qualche giorno addietro, con la differenza che qualcosa è cambiato nelle ultime ore, purtroppo in peggio. Quell’accordo verbale che la Reggina e Barranco avevano raggiunto, non si è tradotto con la firma sul contratto per il rinnovo, fino alla rottura definitiva e il saluto ufficiale dell’attaccante alla città e ai suoi tifosi. Nessuna citazione e nessun ringraziamento alla società.

Leggi anche

Torniamo ai rinforzi. Avevamo scritto di almeno otto giocatori di livello necessari per potenziare un organico che ha mantenuto una parte dello zoccolo duro ma, come detto, ha perso un pezzo importante. E allora rimangono intatte le necessità, quindi due Under sulla corsie esterne basse, altrettanti difensori centrali per garantire qualità e solidità al pari di Girasole e Adejo, stesso dicasi in mezzo al campo, basti ricordare quanto accaduto con il Siracusa in assenza di Barillà e Grillo.

Sulle corsie esterne d’attacco, invece, in organico sono presenti Ragusa e Grillo, ma essendo quella zona di campo l’essenza del gioco di mister Trocini, gli altri arrivi (almeno due) dovranno essere di uguale o addirittura livello superiore. Cambiano gli scenari sul fronte offensivo dove a questo punto non c’è solo un attaccante da affiancare a quello già presente (Barranco è andato via), ma il ruolo adesso privo di un vero centravanti, dovrà essere rimpiazzato da ben due calciatori. E non calciatori qualunque.

A tutto questo ci sono anche i diversi Under da aggiungere come alternative ai titolari.