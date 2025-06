Reggina-Barranco: è addio. Il saluto dell’attaccante ai tifosi

Adesso è ufficiale: si è concluso il rapporto sportivo tra la Reggina e Bruno Barranco. Ad annunciarlo con un emozionante messaggio sui suoi canali social è lo stesso giocatore, che scrive:

“Ciao Reggio, dopo una annata piena di emozioni, oggi mi tocca salutare questa bellissima città.

Posso solo ringraziare tutti i tifosi e tutta la gente che mi è stata sempre vicina, per il calore e l’affetto che ho ricevuto, mi sono sentito davvero a casa. Sono orgoglioso di aver indossato questa storica maglia, di aver lottato in campo con i miei compagni e di aver rappresentato una piazza così passionale e calorosa. Ogni partita al Granillo è stata speciale, ogni coro e ogni applauso resteranno nel mio cuore.

Questa esperienza mi ha fatto crescere non solo come calciatore, ma anche come uomo. Porterò con me ricordi indelebili, l’orgoglio di aver dato tutto per questi colori e di essere stato parte di un gruppo di professionisti fantastico”.

“La Reggina – conclude Barranco – è molto dí più che una squadra di calcio e la porterò sempre dentro il cuore, e anche se oggi me ne vado, la seguirò sempre e auguro il meglio perche Reggio se lo merita.

GRAZIE di cuore e arrivederci Reggio!”