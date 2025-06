Calciomercato: Reggina-Barranco è rottura, Laaribi e Giuliodori nel mirino di diverse squadre

Venerdi sera avevamo lanciato l’allarme. Inizialmente un accordo già trovato a livello verbale è invece saltato dopo i colloqui tra il procuratore di Bruno Barranco e la società. Punti di incontro che poi sono diventati momenti di scontro fino alla rottura e tranne che non ci siano capovolgimenti clamorosi (il mercato è imprevedibile), l’attaccante in partenza da Reggio, sarà libero di accasarsi altrove. Le richieste non gli mancano e anche di una certa rilevanza economica.

Leggi anche

Come non mancano per Laaribi e Giuliodori, con situazioni però differenti. Entrambi sono sotto contratto fino al 2026 ma le proposte, diverse e da diverse squadre, potrebbero far vacillare il loro attaccamento alla Reggina, soprattutto per quello che riguarda il forte centrocampista. La Nissa attraverso il patron Giovannone ha manifestato interesse pubblicamente e non si tirerebbe indietro nel caso in cui si creassero le opportunità, anzi. In serie D, pur avendo perso lo status di Under, più di una società ha messo nel mirino Giuliodori. Intanto martedi apre ufficialmente il mercato e i tifosi vorrebbero sentire un altro tipo di notizie.