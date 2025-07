Calciomercato: il Dt Bonanno sull’arrivo dell’attaccante e il particolare su Di Grazia e Blondett

Il Dt Bonanno è intervenuto a radio Febea. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Da quando è terminata la vecchia stagione, si è lavorato puntando sulla conferma del tecnico e insieme a lui abbiamo ragionato sul dove potenziare la squadra, fortificando quelli che secondo noi erano i punti da migliorare. Da questa base si è iniziato a costruire, crediamo di aver fatto un buon lavoro e da qui in avanti cercheremo di capire quello che servirà ancora.

Rimanendo Barranco la coppia d’attacco era già formata, andando via certamente manca l’altro centravanti anche se dentro abbiamo un 2006, Pellicanò, veramente promettente. Ma sicuramente miglioreremo ancora quel reparto, ci sono quattro profili individuati e speriamo nel breve tempo di chiudere. Se c’è da fare altro poi, lo valuteremo più avanti. Di Grazia e Blondett li abbiamo presi un mese fa, ma non tutti conoscono le dinamiche di mercato. Per quello che riguarda l’attaccante, inutile fare nomi, ci sono obiettivi anche di categoria superiore, certamente una prima punta dal gol facile, in grado di fare reparto da solo così come lo è Ferraro.