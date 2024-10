Calciomercato: mister Castori dice la sua e chiude su Nicolas Viola

Una sorta di telenovela verso la quale il tecnico Castori ha deciso di mettere la parola fine, approfittando di una domanda fatta dai cronisti in conferenza stampa, riguardante l’acquisto che sembrava prossimo, ma che poi non si è mai concretizzato, del centrocampista reggino Nicolas Viola:

“Non capisco perchè vi fossilizzate su questo nome e non su tanti altri che non abbiamo preso. E’ un ragazzo che stimo, che conosco, che rispetto e che mi è simpatico. Ma se abbiamo deciso di seguire una linea è necessario essere coerenti e andare avanti per la nostra strada. Abbiamo scelto di prendere Ribery, trequartista o centrocampista offensivo che aumenta lo spessore tecnico del reparto”.