Calciomercato: il Catania si affida ancora ai reggini?

Dopo la delusione per la mancata promozione diretta e l’eliminazione dai play off validi per l’accesso alla serie B, il Catania sembra volersi affidare ancora ai reggini, dopo la parentesi con Mimmo Toscano. Secondo quanto riferisce TMW, vicinissimi all’accordo il nuovo Ds e il nuovo allenatore: “Il Catania continua a lavorare sotto traccia per chiudere, a breve, gli accordi con il nuovo direttore sportivo e con il tecnico che prenderà il posto di Mimmo Toscano, che ha salutato i rossazzurri dopo due stagioni intervallate dalla breve parentesi Viali. La lista dei nomi è ormai chiusa e a breve si attendono gli annunci del club etneo, pronto a ripartire da Fortunato Varrà e da Fabio Caserta“.