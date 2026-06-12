Cessione Reggina: trattativa nel silenzio. Fumata bianca quando?

Si avvia alla conclusione un’altra settimana senza notizie ufficiali sul futuro della Reggina. Il tema resta sempre lo stesso: la cessione del club amaranto. Ma, al momento, non ci sono comunicazioni o passaggi formali in grado di chiarire il quadro.

Fino a pochi giorni fa sembrava ormai vicina la definizione dell’operazione con il gruppo Rizzetta. Poi il cambio di direzione. Una svolta che ha aperto nuovi scenari, ma anche allungato ancora i tempi di una vicenda che continua a tenere in sospeso ambiente, tifosi e programmazione sportiva.

La pista romana e la smentita di Lotito

Da circa cinque giorni si parla con insistenza di una trattativa con un gruppo di imprenditori romani. Una cordata che, secondo le indiscrezioni circolate, sarebbe rappresentata da Claudio Lotito. Il patron della Lazio, però, interpellato sulla questione, ha risposto a domanda parlando di “chiacchiere”. Una risposta che, di fatto, non ha certamente contribuito a fare chiarezza su chi siano realmente gli interlocutori dell’attuale proprietà amaranto.

Il tempo passa, la programmazione resta ferma

Il punto centrale è proprio questo: il tempo. Mentre le altre società iniziano ad attrezzarsi, programmare e muoversi sul mercato, dalle parti della Reggina tutto resta sospeso. Ogni giorno che passa rischia di pesare sulla costruzione della squadra. E l’attesa, già lunga, alimenta inevitabilmente dubbi e tensioni. In assenza di comunicazioni ufficiali, a movimentare l’ambiente sono soprattutto le discussioni tra i tifosi. Un dibattito continuo, spesso acceso, che nelle ultime settimane ha finito per dividere ulteriormente.

La sensazione è che si parli sempre meno di calcio e sempre più di scenari, ipotesi, cordate, proprietà e possibili sviluppi societari. Temi inevitabili, certo, ma che stanno tenendo la Reggina lontana dal campo, dal calciomercato, esattamente quello che poi interesserebbe maggiormente. La tifoseria, dopo anni difficili e continui cambi di scenario, chiede intanto un ritorno alla normalità e poi finalmente di uscire da questo inferno.