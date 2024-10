Il calciomercato delle altre: il Catanzaro piazza altri due colpi

La scelta di rinnovare ed anche tanto in casa Catanzaro con strategie di mercato che probabilmente puntano ad un piazzamento nella griglia dei play off migliore di quello attuale. Nel frattempo nonostante l’esordio di Atanasov e Corapi, la squadra di Grassadonia si è fatta sorprendere in casa dal Monopoli, pur essendo in vantaggio fino a pochi minuti dalla conclusione. Per quelle trattative già avviate, ci si prepara alla chiusura, quindi i prossimi ad arrivare saranno l’esterno Contessa ed il forte attaccante Di Piazza, in uscita dal Catania.

Il Bari, che perde il difensore Di Cesare per infortunio con tempi di recupero ancora da definire, si è assicurato dopo un lungo inseguimento il forte trequartista Laribi che va ad aggiungersi a Maita nella casella delle entrate, quest’ultimo subito in gol all’esordio con la maglia biancorossa. La società pugliese adesso punta ad un difensore ed un attaccante.

