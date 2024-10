Il calciomercato delle altre: Catanzaro scatenato, altro colpo che arriva dalla B

Una vittoria significativa quella ottenuta sul campo della Sicula Leonzio, per la classifica e per il morale. Tre punti che arrivano nella giornata in cui Gaetano Auteri si è nuovamente accomodato in panchina, a seguito dell’allontanamento di mister Grassadonia. Il tecnico che adesso si ritrova un gruppo per sette unità nuovo e con ambizioni che si rilanciano, almeno per quello che riguarda la collocazione nella griglia play off.

L’esterno d’attacco Massimiliano Carlini ha lasciato la Juve Stabia ed è il nuovo colpo del Catanzaro, davvero scatenato in questa sessione di calciomercato. Presidente dei giallorossi Noto assoluto protagonista con la sua società viste le trattative condotte e concluse che hanno portato al Catanzaro i vari Di Piazza, Contessa, Atanasov, Tulli, Bleve. e Corapi.