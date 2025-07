Calciomercato: un ex Reggina torna a vestire la maglia del Catanzaro

Visite mediche ok e Gianluca Di Chiara è uno dei nuovi acquisti del Catanzaro. Un ritorno per lui in maglia giallorossa, avendola già indossata nella stagione 2014-15 in serie C. Poi diverse esperienze in giro per l’Italia con Lecce, Foggia, Perugia, Benevento, Carpi e gli anni indimenticabili con la Reggina dove ha collezionato ben 98 presenze e due reti. Dopo il fallimento della società amaranto si è trasferito al Parma dove ha conquistato la promozione in serie A, meno fortunata l’esperienza al Frosinone. Riparte dal Catanzaro.