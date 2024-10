Calciomercato: triplo colpo del Catanzaro. C’è anche Gabriele Rolando

Entro il fine settimana la Reggina ufficializzerà una serie di colpi in entrata. Il ds Taibi ha chiuso per Regini e Laribi ed è pronto a sferrare l’ultimo colpo per il portiere Micai e l’esterno Federico Ricci. Per Zortea e Dalle Mura ci sarà da aspettare la prossima settimana.

Rolando al Catanzaro

Si continuerà parallelamente a lavorare anche sulle operazioni in uscita. Ufficialmente sono andati via Marchi, Paolucci, Farroni e Guarna, con Vasic vicinissimo al ritorno in Svezia e Rolando conteso da diverse società di serie C, ma ormai vicinissimo al Catanzaro, società giallorossa pronta a chiudere altri colpi, secondo quanto scrive alfredopedulla.com: “Il Catanzaro è stato tra i club più attivi in Serie C, ulteriore conferma delle indiscutibili ambizioni. In queste ultime ore stanno per essere chiuse tre operazioni: l’esterno destro Gabriele Rolando, rientrato alla Reggina dal prestito di Bari, l’attaccante Giuseppe Fella di proprietà della Salernitana dopo l’esperienza con l’Avellino e il difensore centrale Riccardo Gatti, tesserato con la Reggiana e che nella scorsa stagione era stato protagonista a Catanzaro”.