Calciomercato: Corazza-Balotelli coppia d’attacco? Ma non alla Reggina

Simone Corazza è certamente il giocatore amaranto più cercato in questa sessione di calciomercato. Chi punta a vincere ovviamente punta su calciatori affidabili ed i 14 gol realizzati con la Reggina, nel contesto di un campionato che doveva giocare ancora altre otto gare, rappresentano quasi una certezza per le ambizioni di qualsiasi società. Dopo Palermo e Ternana, secondo quanto scritto da Tuttosport, ci sarebbe anche il Como sull’attaccante amaranto:

“Suggestione Super Mario Balotelli per il Como. Stando a Tuttosport, il club lariano starebbe pensando all’attaccante del Brescia per rafforzare l’immagine all’estero, specie in Indonesia, casa della proprietà. Operazione difficilissima: il nodo è l’ingaggio, fuori portata per il Como. Davanti piace anche Simone Corazza della Reggina“.