Calciomercato Cosenza: i rossoblu si rinforzano con due ex Reggina

Il Cosenza ha una grande occasione. I rossoblù sono quarti in classifica, ma possono agganciare il terzo posto e ridurre il distacco dalla vetta occupata dal Catania, fermato sul campo del Foggia.

Questa sera la squadra di Buscè sarà impegnata contro il Monopoli. Una partita che può dire molto, sia per la classifica che per le ambizioni del gruppo, chiamato a sfruttare un turno favorevole.

Intanto il mercato invernale inizia a lasciare il segno. Il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo di Emmausso, (alla Reggina nel 2018), e di Ciotti, che ha scelto di lasciare il Trapani dopo le recenti vicende societarie.

Non è finita qui. A breve è attesa anche l’ufficialità di un altro ex amaranto. Si tratta del centrocampista Racine Ba, attualmente al Siracusa. Con gli aretusei ha conquistato la promozione in Serie C, proprio a scapito della Reggina, dove è stato impiegato in diverse partite da titolare.