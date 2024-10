Calciomercato: il giovane difensore Dalle Mura si allontana dalla Reggina

Dalle Mura era uno dei giovani sui quali la Reggina aveva fatto più di un pensiero per il prossimo mercato di gennaio, un ritorno dopo la scelta della scorsa estate da parte del difensore, di accettare il trasferimento alla Cremonese. Di proprietà della Fiorentina, il ds Taibi ha dichiarato qualche giorno addietro che c’erano stati dei contatti con il procuratore del calciatore e lo stesso dirigente amaranto aveva pure fissato un termine ultimo per la decisione.

Secondo quanto riportato dal sito alfredopedulla.com, il calciatore sarebbe molto vicino dall’accettare il passaggio al Pordenone, società che, come la Reggina, ha deciso di puntare solo sui giovani:

“Christian Dalle Mura, difensore centrale classe 2002 di proprietà della Fiorentina, lascerà la Cremonese dove non ha avuto la possibilità di mettersi in evidenza e di confermare quanto aveva dimostrato con la maglia della Reggina. C’è una trattativa in stato avanzato e ormai a pochi passi dalla definizione con il Pordenone, una destinazione che il diretto interessato ha intenzione di accettare”.