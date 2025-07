Calciomercato: per il figlio di Alex Del Piero, nuova avventura in serie D

Per ovvi motivi le nostre attenzioni sono maggiormente concentrate sui gironi a sud della serie D, ma grande movimento c’è un pò ovunque con colpi che fanno rumore anche a livello mediatico. E’ il caso per esempio della Sanremese (girone A) che si è assicurata Tobias Del Piero, figlio della leggenda del calcio internazionale Alex Del Piero.

Leggi anche

Il comunicato

“La Sanremese Calcio è lieta di annunciare l’ingaggio di Tobias Del Piero. Nato a Torino, classe 2007, arriva a disposizione di mister Moro, un trequartista che può giocare in tutto il reparto offensivo. Importanti le esperienze in Spagna con Getafe ed Alcoron e in Italia con l’Empoli. Benvenuto Tobias!”.