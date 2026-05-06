San Giorgio d’Oro promesso a Paolo Campolo, Fi: ‘Ennesimo bluff di Falcomatà’

“L’ennesimo annuncio in pompa magna di Falcomatà, una passerella mediatica costruita sull’onda dell’emozione del momento, finita poi nel dimenticatoio. La vicenda del San Giorgio d’Oro promesso e mai consegnato a Paolo Campolo, il giovane reggino protagonista di un atto di straordinario eroismo a Crans Montana, è la rappresentazione plastica dell’amministrazione Falcomatà negli ultimi dodici anni: tutta fuffa, zero sostanza.”

È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone.

“A pochi giorni dal drammatico evento di Crans Montana, il coraggio di un giovane reggino aveva fatto il giro d’Europa: Paolo Campolo, con un gesto eroico, aveva salvato la vita a un collega travolto da una valanga, diventando un simbolo di altruismo celebrato con tutti gli onori dalle massime autorità svizzere.

Sull’onda di questa risonanza mediatica — ricordano i consiglieri di Forza Italia— lo scorso 3 gennaio il Sindaco Falcomatà si era affrettato a prendersi la scena, annunciando via social e a mezzo stampa l’intenzione di insignire il giovane della massima onorificenza cittadina, il San Giorgio d’Oro. Un atto dovuto per chi ha portato alto il nome di Reggio Calabria all’estero, ma che a distanza di mesi si è rivelato l’ennesima scatola vuota.”

“L’ ex Sindaco non è certo nuovo all’inseguimento del consenso cavalcando le notizie del giorno: peccato che le dichiarazioni rese lascino traccia, dimostrando una cronica incapacità di dare seguito agli impegni presi e trasformando il riconoscimento a un eroe in una figuraccia istituzionale” dichiarano i consiglieri.

“E spiace poi constatare come, mentre Paolo veniva premiato ufficialmente in Svizzera come esempio di coraggio, nella sua città natale sia caduto nell’oblio, ignorato da un’amministrazione, quella passata, più interessata ai ‘like’ che a dare seguito istituzionale alle proprie promesse e da un’amministrazione, quella presente, troppo impegnata ad elargire premi, che oggi sono sempre più riconoscimenti politici che meritori” concludono.