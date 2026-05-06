Fratoianni a Reggio, Battaglia: ‘Da qui può partire la riscossa del centrosinistra’
Piazza Camagna ha accolto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenuto insieme a Demetrio Delfino e agli altri candidati della lista
06 Maggio 2026 - 09:34 | Comunicato Stampa
Piazza Camagna ha accolto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, intervenuto a Reggio Calabria insieme a Demetrio Delfino e ai candidati della lista Avs, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia.
Nel suo intervento, preliminarmente, Battaglia ha ringraziato Demetrio Delfino per il lavoro svolto nella costruzione della proposta politica in città e ha sottolineato: «Le elezioni del 24 e 25 maggio non saranno importanti soltanto per la storia della città perché da Reggio Calabria può partire la riscossa del centrosinistra per il governo del Paese e noi speriamo di poter dare il nostro contributo.
Purtroppo – ha aggiunto – apprendiamo che nella legge di bilancio in Consiglio non sono stati trasferiti i 700 mila euro destinati ai municipi. Dal canto nostro continueremo con la politica di chi vuole bene a Reggio. Una città che si candida a essere inclusiva e una città della pace. Saranno i reggini a scegliere. Mancano venti giorni per lasciare Reggio a una guida sicura».
Fratoianni ha evidenziato: «La sfida con Avs l’abbiamo già vinta: siamo presenti in questa campagna elettorale con il nostro simbolo, la nostra lista e la nostra proposta politica. Avs non era presente in Consiglio comunale e oggi ha l’ambizione di tornarci con forza.
Siamo una proposta politica in grande crescita nel Paese – ha proseguito – e lo dicono non soltanto i sondaggi, ma anche il radicamento e il consenso che continuiamo a costruire. Far crescere Avs significa far crescere il campo progressista e dare forza a un’alternativa di cui il Paese ha bisogno. La proposta per Reggio Calabria deve essere un pezzo della proposta per il Paese».
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