Ponte di Pilati, approvato il progetto esecutivo: verso la riapertura al transito

Il progetto, già validato e completo di tutte le verifiche tecniche, consentirà ora di procedere con la fase di gara per l’affidamento dei lavori

Importante passo avanti per la riqualificazione del Ponte di Pilati: approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale che consentirà la riapertura al transito pedonale e veicolare.

Investimento complessivo: oltre 1,25 milioni di euro.

Intervento finanziato con fondi regionali (FSC) e contributo della Città Metropolitana.

Obiettivo: messa in sicurezza, miglioramento strutturale e ripristino funzionalità del collegamento strategico per la frazione di Pilati.

Il progetto, già validato e completo di tutte le verifiche tecniche, consentirà ora di procedere con la fase di gara per l’affidamento dei lavori.

Stiamo rispettando il cronoprogramma che ci eravamo prefissati, perché riteniamo questa un’assoluta priorità per il significato non solo simbolico che l’opera riveste nel panorama cittadino.

Un intervento atteso da anni che segna un passo concreto verso la sicurezza e la normalizzazione del collegamento tra il quartiere Pilati ed il centro cittadino.