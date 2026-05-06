Trasferimento dei servizi ex INAM, il sindaco Nastasi: ‘Siamo disposti ad alzare le barricate’

“In merito al paventato trasferimento dei servizi ex INAM presso la casa della salute di Roghudi, in qualità di rappresentante della mia comunità mi sono imposto il dovere di ascoltare le voci dell’utenza nonché degli operatori che giornalmente affollano i locali di questo insostituibile presidio sanitario che afferisce all’intera aerea grecanica.

Pertanto abbiamo deciso come amministrazione di opporci all’ennesima spoliazione che il nostro territorio subirebbe in nome di non meglio precisate esigenze di natura burocratica ed economica”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Melito Tito Nastasi.

“Siamo tutti consapevoli che nel corso di questi decenni i servizi sanitari dal punto di vista della pubblica e sovraordinata gestione sono stati carenti e deficitari a partire dall’ospedale Tiberio Evoli, ma che parimenti la tutela del diritto alla salute deve necessariamente prevalere su alchimie legate più a fantomatiche esigenze di bilancio che alle concrete esigenze della popolazione.

La tutela del diritto alla salute non può e non potrà mai essere merce di scambio sacrificata sull’altare dell’ipocrisia di chi, invece, dovrebbe tutelarci giornalmente. Per questi motivi siamo disposti ad alzare le barricate ed in qualità di Sindaco garantisco alla popolazione che ho l’onore di rappresentare che sarò sempre in prima fila a tutela di un territorio martoriato che deve necessariamente alzare la testa”, conclude Nastasi.