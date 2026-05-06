Studente reggino primo ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2026

Il panorama scientifico reggino brilla ancora una volta grazie al talento dello studente Christian Maria Cartone, frequentante la classe 3C no del Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, che si è classificato al 1° Posto alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, svoltasi presso l’Università di Palermo il 3 maggio, per la Categoria S6 (riservata al terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado).

Questo trionfo non è un caso isolato, ma il culmine di un brillante percorso del nostro giovane campione:

2024 Primo classificato assoluto alla finale nazionale dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici della Bocconi

2024 Partecipazione alla Finale Internazionale del 38° campionato dei giochi matematici e logici, svoltasi il 25 e 26 agosto presso l’École Polytechnique di Parigi

2024 Primo classificato assoluto Categoria S4 alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo presso l’Università degli Studi di Palermo

2025 Primo classificato assoluto Categoria S5 alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo presso l’Università degli Studi di Palermo

Il talento di Christian spazia su più fronti. Parallelamente ai Giochi del Mediterraneo ha dimostrato la sua eccellenza venendo ammesso anche alla Finale Nazionale delle Olimpiadi della Matematica che si terrà a Cesenatico dal 7 al 10 maggio 2026.

Con questo successo, Christian Maria Cartone si conferma uno dei profili più promettenti della matematica giovanile italiana.

Questo risultato dà lustro al Liceo Scientifico “A. Volta”, che si conferma polo di eccellenza per la formazione scientifica in Calabria e in Italia e che, come è noto è risultato una delle due scuole finaliste nel Global School Prize.