Calciomercato serie D: Dall’Oglio torna a casa, l’attaccante Pelle va in Sicilia

Prossima settimana, secondo quanto riferito dal DG Praticò, si attendono novità importanti anche in casa Reggina

Un movimento impressionante nel calciomercato di serie D, una categoria che con il passare degli anni è sempre più somigliante al professionismo per qualità dei calciatori che vi giocano e cifre che si sborsano per averli. Imprenditori facoltosi che spostano gli equilibri con proposte economiche di una certa rilevanza e ambizioni crescenti anche per società di provincia.

Gli esempi più evidenti per quello che riguarda i gironi più a sud sono il Trapani di qualche anno addietro, poi il Siracusa, ma anche Casarano prima, Fasano e Nocerina adesso, ci ha provato il Pompei, ora Scafatese e Nissa. In questo contesto troviamo la Reggina, al terzo anno consecutivo di serie D, sperando che sia l’ultimo.

In settimana sono attese novità importanti, almeno così ha lasciato intendere il DG Giuseppe Praticò con i nomi di Blondett e Di Grazia quelli più vicini a indossare la casacca amaranto. A proposito di amaranto, torna a casa il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, dopo la non brillante esperienza alla Reggina. E’ stato ufficializzato dal Milazzo. E dopo aver fatto gol agli amaranto per due anni consecutivi con le maglia di San Luca e Locri, l’attaccante Pelle passa all’Acireale.