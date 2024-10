Calciomercato: tra la risposta di Di Carmine e la Reggina, c’è… il Perugia

Obiettivo numero uno dichiarato per ricoprire il ruolo di punta centrale è Samuel Di Carmine. La Reggina ha puntato dritto su di lui convinta di poter ottenere una risposta positiva, anche se nel frattempo ha sondato altre piste, quella più calda è rappresentata da Galabinov.

Leggi anche

Su Di Carmine anche il Perugia

Mister Aglietti senza mezzi termini ha chiesto in conferenza stampa che i rinforzi per l’attacco arrivino al più presto e probabilmente intendeva prima dell’inizio del campionato che prenderà il via domenica prossima. Su Di Carmine l’ultimo aggiornamento è di Gianluca Di Marzio che scrive: “Di Carmine a breve deve dare una risposta alla Reggina, in mezzo c’è il Perugia che prova il grande ritorno“. Nel frattempo la Reggina ha chiuso per Tumminello che dovrebbe raggiungere in nuovi compagni in questa settimana.