Calciomercato Reggina: il messaggio di Aglietti alla società sugli attaccanti

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Coppa Italia tra la Salernitana e la Reggina, mister Aglietti ha parlato oltre che di condizione generale della squadra e di mentalità con la quale affrontare l’incontro, anche di calciomercato.

Leggi anche

Mister Aglietti aspetta gli attaccanti

Ed il suo messaggio alla società è stato abbastanza chiaro nel momento in cui, parlando di reparto offensivo ha dichiarato: “Fino al momento Rivas è stato utilizzato come seconda punta e per ora andiamo avanti così. Poi vedremo anche in base agli attaccanti che arriveranno e spero arrivino il prima possibile, quale potrà essere la sua collocazione”. La speranza è quella che possa arrivare qualcuno prima dell’inizio del campionato, l’obiettivo è che ne arrivi più di uno, stando appunto a quanto dichiarato dall’allenatore amaranto.