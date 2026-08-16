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Calciomercato: importante colpo in attacco per la Vigor Lamezia di Vargas

In Italia ha già vestito le maglie di Casarano e Virtus Francavilla

16 Agosto 2026 - 12:39 | Redazione

Diop Vigor Lamezia

Si rinforza il reparto offensivo della Vigor Lamezia con un attaccante qualità. Mister Vargas avrà a propria disposizione Momar Diop, già in Italia con le maglie di Casarano e Virtus Francavilla.

Il comunicato

“La Vigor Lamezia Calcio rende noto di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Momar Diop. Il giovane attaccante senegalese, classe 2005, arriva a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di mister Jorge Vargas in vista della stagione sportiva 2026/2027. Cresciuto calcisticamente in Senegal, Diop si è fatto apprezzare nel panorama calcistico italiano vestendo prima la maglia del Casarano e poi quella della Virtus Francavilla.
Punta centrale moderna, Diop abbina una struttura fisica imponente a una notevole potenza nella corsa. È un attaccante generoso, capace di proteggere palla per far salire la squadra e di attaccare con cattiveria la profondità, offrendo allo scacchiere tattico di mister Vargas freschezza, atletismo e margine di crescita.
Dopo i primi allenamenti con i compagni e il completamento delle pratiche d’ingaggio, il calciatore è a tutti gli effetti a disposizione dello staff tecnico per i prossimi impegni ufficiali tra Coppa Italia e campionato”.

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