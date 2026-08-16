Calabria, uomo trovato morto in casa: tracce di sangue nell’abitazione

E' giallo in provincia di Reggio, aperte tutte le ipotesi. Il 50enne viveva con moglie e due figlie

È giallo a Stignano, piccolo centro collinare della Locride, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di circa 50 anni, operaio, sposato e padre di due gemelle ancora minorenni, è stato trovato morto all’interno della propria abitazione dove viveva con la moglie cinquantenne e le due figlie.

Accanto all’uomo e in altri punti dell’abitazione della vittima sono state trovate anche evidenti tracce di sangue.

All’arrivo, dopo l’allarme, del personale medico e paramedico del 118 dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria l’uomo era già morto: inutili i tentativi di rianimarlo.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica che hanno provveduto ad isolare tutta l’area, avviando i primi rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale nominato dalla Procura di Locri.

Solo i riscontri investigativi dei carabinieri e le verifiche del medico legale potranno chiarire nelle prossime ore con certezza le cause della morte.

Al momento nessuna pista è stata esclusa.