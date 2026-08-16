Reggina: la settimana degli abbonamenti e si spera dell’attaccante. E poi Baldan…

Ci si avvicina all’inizio della nuova stagione e in casa Reggina restano ancora diversi nodi da sciogliere. La squadra ha concluso il ritiro di Cantalupa, lontano da Reggio Calabria, e nei prossimi giorni dovrebbe riprendere la preparazione al centro sportivo Sant’Agata. Al momento, però, dalla società non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulla data della ripresa.

Intanto, lunedì 17 agosto, partirà ufficialmente la campagna abbonamenti, con una prima fase riservata ai vecchi abbonati. Dopo qualche malumore emerso soprattutto per l’aumento dei prezzi e per alcune scelte della società, adesso si attende la risposta della tifoseria in termini di sottoscrizioni.

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Reggina, l’attesa principale è per l’attaccante

L’altra attesa, probabilmente quella più importante dal punto di vista tecnico, riguarda il mercato. In particolare il reparto offensivo. Da settimane i nomi maggiormente accostati alla Reggina sono quelli di Cosimo Patierno e Gianmario Comi, ma non è escluso che il direttore sportivo Giancarlo Romairone stia lavorando anche su altre piste.

La sensazione è che la società voglia consegnare quanto prima a Marchionni l’attaccante, o gli attaccanti, chiamati a garantire peso e soprattutto gol al reparto offensivo. Con l’avvicinarsi degli appuntamenti ufficiali, i prossimi giorni potrebbero diventare decisivi.

Baldan titolare con la Scafatese: cosa cambia?

Rimane poi aperto il capitolo difesa. Marco Baldan, nelle scorse settimane indicato come molto vicino alla Reggina, ieri è stato schierato titolare dalla Scafatese ed è rimasto in campo per tutta la partita di Coppa Italia vinta anche in maniera sorpredente sul terreno della Salernitana.

Un impiego da interpretare, ma che potrebbe comunque non modificare gli scenari di mercato. Nelle scorse settimane il passaggio del difensore in amaranto era stato dato praticamente per definito. Anche su questo fronte, quindi, si attendono novità. La nuova stagione è ormai vicina e la Reggina deve ancora completare l’organico con alcuni tasselli importanti. Nulla di certo, ma dovrebbe essere anche la settimana in cui il Ds Romairone e il tecnico Marchionni incontreranno per la prima volta la stampa.