Calciomercato Reggina: si parla sempre dell’attacco, ma in porta oltre Lagonigro?

Si parla soprattutto degli attaccanti, quelli che mister Marchionni e i tifosi attendono per completare l’organico e rendere la Reggina ancora più competitiva in vista del prossimo campionato. Il reparto offensivo rimane certamente la priorità, ma non è l’unico settore sul quale sarà necessario intervenire. Qualcosa manca ancora anche in difesa, dove continua a circolare il nome di Baldan (titolare con la Scafatese in occasione della gara di Coppa Italia), mentre molto meno si parla della situazione relativa ai portieri.

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Durante il ritiro di Cantalupa erano tre gli estremi difensori a disposizione dello staff tecnico, ma al momento l’unico ufficialmente sotto contratto è Antonio Lagonigro, classe 2006. Si attendono quindi novità riguardo Piras, anche lui classe 2006, ex Fasano e presente per tutta la preparazione in Piemonte. Da chiarire anche la posizione di Blazevic, portiere classe 2007 arrivato in prova durante il ritiro.

Conclusa l’esperienza di Cantalupa, infatti, non sono arrivate comunicazioni ufficiali sul futuro dei due giovani. Un altro aspetto dell’organico che la società dovrà definire nelle prossime settimane, insieme agli interventi attesi in attacco e al possibile completamento del reparto difensivo.