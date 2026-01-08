Calciomercato Eccellenza: tre colpi in entrata per il Bocale Admo

Roberto Inturri, portiere classe 2008 originario di Reggio Calabria, è uno dei talenti più seguiti nel panorama calcistico giovanile italiano. Con un curriculum già importante, vanta esperienze nelle giovanili di Cosenza, Catanzaro e Fiorentina Under 17. Alto 1,91 m, Inturri ha scelto il Bocale per avvicinarsi a casa e continuare il proprio percorso di crescita con una società ambiziosa.

Mario Artese, attaccante classe 2007, porta con sé esperienza in realtà professionistiche come Lecco, Virtus Verona e Carbonia. Un ragazzo pronto a mettersi in gioco e a dare il suo contributo in attacco per la stagione del Bocale.

Florentino Fernandez, classe 2005, argentino di 1,90 m, ha già giocato in Italia in Serie D con la Carrese. Cresciuto nel settore giovanile tra River Plate, Chacarita ed Estudiantes, Fernandez ha vestito anche le casacche di Folgore Delfino Curi e Pol. Luogosanto. Il suo arrivo rappresenta un investimento importante per il futuro del Bocale.

Il Bocale Calcio Admo accoglie con entusiasmo questi tre giovani calciatori, convinto che il loro talento, unito alla passione e alla professionalità del club, contribuirà a raggiungere importanti obiettivi sportivi nella stagione in corso.