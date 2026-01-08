Calciomercato Eccellenza: tre colpi in entrata per il Bocale Admo

City Now

08 Gennaio 2026 - 09:30

Inturri Bocale

Roberto Inturri, portiere classe 2008 originario di Reggio Calabria, è uno dei talenti più seguiti nel panorama calcistico giovanile italiano. Con un curriculum già importante, vanta esperienze nelle giovanili di Cosenza, Catanzaro e Fiorentina Under 17. Alto 1,91 m, Inturri ha scelto il Bocale per avvicinarsi a casa e continuare il proprio percorso di crescita con una società ambiziosa.

Mario Artese, attaccante classe 2007, porta con sé esperienza in realtà professionistiche come Lecco, Virtus Verona e Carbonia. Un ragazzo pronto a mettersi in gioco e a dare il suo contributo in attacco per la stagione del Bocale.

Artese Bocale

Florentino Fernandez, classe 2005, argentino di 1,90 m, ha già giocato in Italia in Serie D con la Carrese. Cresciuto nel settore giovanile tra River Plate, Chacarita ed Estudiantes, Fernandez ha vestito anche le casacche di Folgore Delfino Curi e Pol. Luogosanto. Il suo arrivo rappresenta un investimento importante per il futuro del Bocale.

Fernandez Bocale

Il Bocale Calcio Admo accoglie con entusiasmo questi tre giovani calciatori, convinto che il loro talento, unito alla passione e alla professionalità del club, contribuirà a raggiungere importanti obiettivi sportivi nella stagione in corso.

