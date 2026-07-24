Calciomercato: nuova squadra per l’ex Reggina Bruno Barranco

Nella finestra invernale della passata stagione, è stato vicino al ritorno in amaranto

Un buon campionato con la Reggina, uno altalenante con il Fasano, compagine che per lungo tempo ha lottato per la promozione in serie C, poi crollata nella seconda parte di stagione. Bruno Barranco era in procinto di tornare a vestire l’amaranto nel mercato invernale scorso, poi non se ne fece nulla. Saluta comunque la Puglia per un trasferimento importante, essendosi accasato alla Pro Patria, squadra retrocessa nel campionato di serie D.

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Il comunicato

“Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Bruno Barranco. Attaccante classe 1997, cresce calcisticamente in Argentina fra le fila del Club Ferro Carril Oeste per poi trasferirsi in Grecia al Doxa Drama. Nella stagione 2022/23 si stabilisce in Italia vestendo le maglie di Stresa Vergante, Albenga, Folgore Caratese, Reggina e Fasano“.