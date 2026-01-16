Calciomercato: l’ex Reggina Zenuni finisce in Eccellenza

Una esperienza decisamente breve e soprattutto anonima quella di Federico Zenuni alla Reggina. Il centrocampista ha disputato una sola gara in Coppa Italia e uno spezzone di partita in campionato contro il Messina, per il resto mai convocato. Dopo la risoluzione contrattuale, secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24, il giocatore sarebbe pronto per una nuova avventura in Eccellenza.

“Colpo per la Lucchese, club militante nel girone A di Eccellenza Toscana. Operazione chiusa per l’acquisto di Federico Zenuni, trequartista classe ’97 reduce dall’esperienza con la maglia della Reggina. L’operazione, curata da Gianfranco Cicchetti, nelle prossime ore verrà ufficializzata da parte del club. Zenuni, in totale, ha giocato solo 89 minuti in maglia Reggina: 82 in Coppa Italia contro il Sambiase, e 7 in campionato contro il Messina alla settima giornata”.