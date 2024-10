Calciomercato: Folorunsho potrebbe restare in B. Dopo il Benevento, un nuovo forte interesse

Dopo la grande stagione disputata con la maglia della Reggina, Michael Folorunsho è tornato al Napoli, società che ne detiene il cartellino. Il ds Taibi qualche settimana addietro aveva dichiarato che in caso non ci fossero state chiamate dalla serie A, avrebbe comunque dato alla Reggina una corsia preferenziale, ma si è già fatto avanti per lui il Benevento e secondo quanto scrive alfredopedulla.com, seriamente intenzionata a farlo suo è la Cremonese del nuovo Ds Simone Giacchetta:

Leggi anche

La Cremonese vuole Folorunsho