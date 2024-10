Calciomercato, Folorunsho: ‘Ho trovato una grande società’. Un passaggio su Baroni e la Reggina

Un grande girone di ritorno con la Reggina e due volontà espresse in chiusura di stagione. La prima di potersi confrontare con la serie A, la seconda, in caso di permanenza in cadetteria, di continuare la sua esperienza con la maglia amaranto. Per Folorunsho nè l’uno, nè l’altro, visto che il calciatore da qualche giorno è stato girato dal Napoli in prestito al Pordenone. Queste le sue prime parole da neroverde:

“Ho trovato una grande società, con grandi obiettivi e grandi traguardi da raggiungere, non vedo l’ora di cominciare: lo scorso anno ho fatto un buon campionato, quest’anno voglio riconfermarmi e provare a fare ancora meglio, tanti gol per il Pordenone. Il mio percorso? Sono partito da interno di centrocampo, poi adattato al ruolo di mediano e lo scorso anno Baroni, alla Reggina, mi ha adattato a trequartista: mi son trovato bene in quella posizione, ho girato tanti ruoli, ma l’importante è comunque dare il massimo. Sarà una B tosta, ci son tante squadre che puntano alla vittoria del campionato e tante che si sono rafforzate rispetto allo scorso anno, noi però ci faremo trovare pronti”.