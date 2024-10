Calciomercato: decimo acquisto per il Monza pensando a Ciano e Mancosu

In attesa di capire su quale fronte muoversi riguardo altri obiettivi come Ciano e Mancosu, il Monza attraverso il proprio sito ufficiale, annuncia il decimo acquisto da mettere a disposizione del tecnico Brocchi:

“Il decimo nuovo innesto del mercato estivo del Monza è il centrocampista Davide Frattesi, che arriva a titolo temporaneo annuale dal Sassuolo.

Nato il 22 settembre 1999 a Roma, cresce nel settore giovanile giallorosso dove vince Coppa Italia e Supercoppa Primavera nel 2016, prima di essere acquistato dal Sassuolo e girato in prestito ad Ascoli.

In bianconero debutta in serie B a 19 anni e gioca complessivamente 33 partite. Poi ecco un nuovo prestito ad Empoli, dove nella stagione scorsa è di nuovo protagonista. Lascia la Toscana dopo 41 gare disputate. In totale a 20 anni vanta 70 presenze in Serie B.

Dopo aver fatto tutta la trafila nelle Selezioni giovanili azzurre, giocando l’ Europeo con l’Under 19 e il Mondiale con l’Under 20, è entrato nel giro della Nazionale Under 21, collezionando quattro presenze e due gol”.

fonte: monzacalcio.com

Intanto la società brianzola attende per capire se è possibile e come intervenire su Ciano del Frosinone e Mancosu del Lecce, obiettivi dichiarati ed entrambi con le scadenze delle proprie clausole il prossimo 20 settembre.