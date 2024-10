Calciomercato Lamezia Terme: in entrata altri due ex Reggina. Che colpi!

Il Football Club Lamezia Terme comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Salandria.

Nato a Trebisacce (CS) nel 1995, Salandria è cresciuto nel settore giovanile della Reggina, club con il quale ha esordito in serie B.

Il proseguo della carriera di Salandria evidenzia una lunga permanenza in serie C con le maglie di: Reggina, Akragas, Matera, Catania. L’ultima stagione Salandria l’ha disputata indossando la maglia della Viterbese, collezionando 34 presenze.

Un centrocampista di fosforo e sostanza, un calciatore duttile, capace di interpretare vari ruoli a centrocampo e che consentirà alla squadra di mister Erra d’innalzare ancor di più la competitività della propria rosa. Un giocatore dotato di uno spiccato senso della posizione e di notevole intelligenza tattica, che porterà esperienza, corsa e sacrificio al centrocampo lametino.

Un’intera carriera giocata nelle categorie professionistiche per Salandria, chiamato ora alla sfida Lamezia Terme.

“Sono molto contento di essere al Lamezia Terme – ha dichiarato Salandria – una società dalle altissime ambizioni e con in mente lo sviluppo di un progetto a lungo termine. Credo che il gruppo di giocatori che si sta creando abbia tutti i presupposti per un campionato importante. Ringrazio la società per aver creduto in me e darò di tutto in campo per ripagare la fiducia che in me è stata riposta”.

Il Lamezia Terme comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Camilleri.

Il difensore siciliano, nato a Gela nel 1992, è cresciuto calcisticamente nelle fila della Reggina, con la quale ha esordito in anche in prima squadra, affrontando i nerazzurri dell’Inter. Per Camilleri in seguito esperienza anche con il settore giovanile della Juventus e anche in questo caso ci saranno alcune chiamate in prima squadra: il giocatore può infatti vantare due presenze in Europa League con la maglia bianconera, con la quale ha affrontato il Lech Poznan e il Manchester City.

La sua carriera continua con una lunga trafila tra Serie B e Serie C, con le maglie di: Feralpisalò, Barletta, Reggina, Brescia, Sicula Leonzio, Vibonese, Pistoiese e Viterbese.

Difensore dal fisico imponente (1,92m, 85 kg) ma dai movimenti aggraziati, Camilleri si distingue per un atletismo dirompente ma anche per le chiusure eleganti. Molto efficace nelle marcature e abile nella letture dei tagli laterali, Camilleri spicca anche per eccellenti doti nel gioco aereo, nel quale è favorito dalla sua fisicità.

Camilleri rappresenta, dunque, un rinforzo di ulteriore prestigio per la difesa di Mister Erra.

Ecco le dichiarazioni rilasciate al momento della firma dal nuovo calciatore lametino: “Sono entusiasta di far parte di questo gruppo e di questo progetto. L’entusiasmo del Presidente Saladini e di tutta la società è veramente contagioso, mi hanno fortemente convinto con il loro progetto e con la loro carica. Metterò in campo tutta la grinta per aiutare i miei compagni e per regalare alla città di Lamezia qualcosa di grande!”.